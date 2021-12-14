https://ria.ru/20211214/koyki-1763698058.html
Голикова назвала число развернутых коек для больных с COVID-19
Голикова назвала число развернутых коек для больных с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова назвала число развернутых коек для больных с COVID-19
Почти 207 тысяч ковидных коек развернуто в России, что меньше на 100 тысяч, чем в пик заболевания последней волны ковида, но ситуация напряженная, заявила... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:55
2021-12-14T16:55
2021-12-14T17:10
россия
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
тульская область
хабаровский край
калужская область
калининградская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 207 тысяч ковидных коек развернуто в России, что меньше на 100 тысяч, чем в пик заболевания последней волны ковида, но ситуация напряженная, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас на сегодняшний день открыто почти 207 тысяч ковидных коек. В период пикового подъема в последнюю волну у нас было 305 тысяч коек. Казалось бы разница большая - 100 тысяч уже перевели в обычные плановые койки, но тем не менее, ситуация напряженная и напряженность ситуации мы видим по тому, что в 24 регионах страны наблюдается рост количества граждан, которые госпитализируются в тяжелом состоянии", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Голикова отметила, что этот рост наблюдается в Сахалинской области, Хабаровском крае, Калужской, Тульской, Калининградской областях.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html
россия
сахалинская область
тульская область
хабаровский край
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россия, общество, сахалинская область, тульская область, хабаровский край, калужская область, калининградская область, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:55 14.12.2021 (обновлено: 17:10 14.12.2021)
Голикова назвала число развернутых коек для больных с COVID-19
Голикова: почти 270 тысяч коек для больных с COVID-19 развернуто в России