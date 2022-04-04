https://ria.ru/20220404/maski-1781607947.html
В Белгородской области отменили масочный режим
В Белгородской области отменили масочный режим - РИА Новости, 04.04.2022
В Белгородской области отменили масочный режим
Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:34
2022-04-04T08:34
2022-04-04T08:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима... Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан" - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильно улучшается. "На сегодняшний день в стационаре находится 730 человек, а это всего 8% от числа заболевших. Тенденция эта сохраняется последние три недели. Да и общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания ковидом снизилось в четыре раза", - отметил Гладков.Он уточнил, что ежедневный мониторинг числа заболевших сохраняется. В случае ухудшения показателей будут приниматься оперативные решения, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220330/maski-1780831617.html
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780632537.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков
В Белгородской области отменили масочный режим
Белгородский губернатор Гладков объявил об отмене масочного режима
РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима... Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан" - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильно улучшается. "На сегодняшний день в стационаре находится 730 человек, а это всего 8% от числа заболевших. Тенденция эта сохраняется последние три недели. Да и общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания ковидом снизилось в четыре раза", - отметил Гладков.
Он уточнил, что ежедневный мониторинг числа заболевших сохраняется. В случае ухудшения показателей будут приниматься оперативные решения, добавил губернатор.