Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили масочный режим - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/maski-1781607947.html
В Белгородской области отменили масочный режим
В Белгородской области отменили масочный режим - РИА Новости, 04.04.2022
В Белгородской области отменили масочный режим
Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:34
2022-04-04T08:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429483_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_4b7c502ed2092c131840b11e3288a29a.jpg
РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима... Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан" - написал глава региона в своем Telegram-канале.По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильно улучшается. "На сегодняшний день в стационаре находится 730 человек, а это всего 8% от числа заболевших. Тенденция эта сохраняется последние три недели. Да и общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания ковидом снизилось в четыре раза", - отметил Гладков.Он уточнил, что ежедневный мониторинг числа заболевших сохраняется. В случае ухудшения показателей будут приниматься оперативные решения, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220330/maski-1780831617.html
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780632537.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429483_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_a34fbfff057b034796ea7831b37cf031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков
08:34 04.04.2022
 
В Белгородской области отменили масочный режим

Белгородский губернатор Гладков объявил об отмене масочного режима

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Производство защитных масок
 Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производство защитных масок. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вместе с врачебным сообществом приняли решение об отмене масочного режима... Но есть исключения! Маски необходимо носить в медицинских организациях и в пунктах временного размещения граждан" - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в области стабильно улучшается. "На сегодняшний день в стационаре находится 730 человек, а это всего 8% от числа заболевших. Тенденция эта сохраняется последние три недели. Да и общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания ковидом снизилось в четыре раза", - отметил Гладков.
Пассажиры на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 12:10Распространение коронавируса
В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим
Он уточнил, что ежедневный мониторинг числа заболевших сохраняется. В случае ухудшения показателей будут приниматься оперативные решения, добавил губернатор.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 11:58Распространение коронавируса
Эксперт Роспотребнадзора допустила возвращение масочного режима
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала