https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781622690.html

Треть регионов России сняли антиковидные ограничения для бизнеса

Треть регионов России сняли антиковидные ограничения для бизнеса - РИА Новости, 04.04.2022

Треть регионов России сняли антиковидные ограничения для бизнеса

Антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, отменены в 29 субъектах России, в остальных значительно снижены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:28

2022-04-04T10:28

2022-04-04T10:28

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экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего бизнеса, отменены в 29 субъектах России, в остальных значительно снижены, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития.В пресс-службе министерства напомнили, что ведомство совместно с Корпорацией МСП проводит постоянный мониторинг условий для предпринимательской деятельности в регионах РФ."В 29 регионах России полностью отменены антиковидные ограничения, влияющие на работу малого и среднего предпринимательства. В остальных ограничения значительно снижены. Работа по созданию условий благоприятствования субъектам МСП за счет снятия антиковидных ограничений проведена абсолютно во всех регионах. В общей сложности отменено более 700 различных пунктов ограничений", - отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, чьи слова приводит министерство.Она пояснила, что в подавляющем большинстве регионов отменены требования о предъявлении QR-кода о вакцинации или заменяющих его документов при посещении общественных мест и торговых центров, сняты запреты на проведение массовых мероприятий и ограничения в работе предприятий общественного питания, устранены нормы по обязательному бесконтактному контролю температуры тела в досуговых учреждениях, фитнес-центрах, кинотеатрах и других организациях.Полностью все ограничения, связанные с деятельностью МСП, сняты в 15 регионах России - это Москва и Московская область, Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Коми, Карачаево-Черкессия, Удмуртия и Чеченская Республика, а также Астраханская, Кемеровская, Нижегородская и Тамбовская области, Красноярский край.Практически отменены или действуют минимальные ограничения еще в 14 регионах: Амурской, Калужской, Курганской, Курской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Тверской и Тюменской областях, а также республиках Мордовия, Северная Осетия-Алания, Чувашия, Дагестан.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/omikron-1779810612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, тюменская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии