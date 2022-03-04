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Распространение коронавируса
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Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и QR-коды
Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и QR-коды
Новый приказ Минкультуры РФ отменяет ограничение заполняемости залов и необходимость предъявления QR-кодов на входе, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:48
2022-03-04T15:48
распространение коронавируса
сергей собянин
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый приказ Минкультуры РФ отменяет ограничение заполняемости залов и необходимость предъявления QR-кодов на входе, соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Новый приказ Минкультуры "О мерах, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности федеральных организаций, находящихся в ведении Минкультуры РФ" отменяет действие приказа №1737, согласно которому заполняемость залов в театрах должна составлять 70%, а вход для посетителей в культурные учреждения возможен только по QR-коду.Кроме того, документ признает утратившим силу приказ о переводе на дистанционный формат работы максимального количества сотрудников культурных учреждений.При этом приказ не отменяет ежедневный контроль температуры у работников и посетителей, ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции."Руководителям организаций (музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечивать соблюдение рекомендаций в части организации маршрутизации, исключающей встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент", - говорится в документе.Также остается в силе требование дезинфицировать помещения и инвентарь, уборку рекомендуется проводить после каждой репетиции и представления.
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сергей собянин, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), культура, новости культуры
15:48 04.03.2022
 
Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и QR-коды

Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и требование QR-кодов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зрительный зал
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новый приказ Минкультуры РФ отменяет ограничение заполняемости залов и необходимость предъявления QR-кодов на входе, соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с четверга использования QR-кодов. Кроме того, отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Новый приказ Минкультуры "О мерах, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности федеральных организаций, находящихся в ведении Минкультуры РФ" отменяет действие приказа №1737, согласно которому заполняемость залов в театрах должна составлять 70%, а вход для посетителей в культурные учреждения возможен только по QR-коду.
Кроме того, документ признает утратившим силу приказ о переводе на дистанционный формат работы максимального количества сотрудников культурных учреждений.
При этом приказ не отменяет ежедневный контроль температуры у работников и посетителей, ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.
"Руководителям организаций (музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечивать соблюдение рекомендаций в части организации маршрутизации, исключающей встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент", - говорится в документе.
Также остается в силе требование дезинфицировать помещения и инвентарь, уборку рекомендуется проводить после каждой репетиции и представления.
 
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