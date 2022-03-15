https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778247719.html

Красноярские власти отменили масочный режим

Красноярские власти отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022

Красноярские власти отменили масочный режим

В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:37

2022-03-15T13:37

2022-03-15T13:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

сергей собянин

александр усс

московская область (подмосковье)

тамбовская область

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах, сообщило региональное правительство."Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер", - говорится в сообщении.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в столице отменяется масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали другие регионы, в частности, Московская область, Кузбасс и Тамбовская область.

https://ria.ru/20220314/omikron-1778105353.html

московская область (подмосковье)

тамбовская область

красноярский край

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, сергей собянин, александр усс, московская область (подмосковье), тамбовская область, красноярский край, коронавирус covid-19