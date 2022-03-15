https://ria.ru/20220315/koronavirus-1778247719.html
Красноярские власти отменили масочный режим
Красноярские власти отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
Красноярские власти отменили масочный режим
В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:37
2022-03-15T13:37
2022-03-15T13:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сергей собянин
александр усс
московская область (подмосковье)
тамбовская область
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В Красноярском крае отменили обязательное ношение масок в общественных местах, сообщило региональное правительство."Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Документы отменяют обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер", - говорится в сообщении.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в столице отменяется масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали другие регионы, в частности, Московская область, Кузбасс и Тамбовская область.
https://ria.ru/20220314/omikron-1778105353.html
московская область (подмосковье)
тамбовская область
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, сергей собянин, александр усс, московская область (подмосковье), тамбовская область, красноярский край, коронавирус covid-19
Красноярские власти отменили масочный режим
Красноярские власти отменили масочный режим в общественных местах