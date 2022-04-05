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Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге

Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022

Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:13

2022-04-05T12:13

2022-04-05T13:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз препарата в месяц, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Конвасэл". Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей",- говорится в сообщении.Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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