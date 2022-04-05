https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:13
2022-04-05T12:13
2022-04-05T13:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771466126_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_665b385213a084353c016d7dcdb753c7.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз препарата в месяц, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Конвасэл". Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей",- говорится в сообщении.Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771466126_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f1c29aad027c5c1d7d0dbde2a16dced7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
12:13 05.04.2022 (обновлено: 13:07 05.04.2022)
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
Петербургский институт вакцин и сывороток начал производить вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз препарата в месяц, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России
запущено промышленное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Конвасэл". Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей",- говорится в сообщении.
Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.
Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.