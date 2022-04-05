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Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022
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Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:13
2022-04-05T13:07
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вакцинация россиян от covid-19
общество
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россия
санкт-петербург
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз препарата в месяц, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Конвасэл". Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей",- говорится в сообщении.Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.
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вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
12:13 05.04.2022 (обновлено: 13:07 05.04.2022)
 
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге

Петербургский институт вакцин и сывороток начал производить вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины "Конвасэл", созданные мощности позволят производить до 2 миллионов доз препарата в месяц, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Конвасэл". Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей",- говорится в сообщении.
Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.
Вакцина разработана коллективом ученых и технологов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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