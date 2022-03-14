https://ria.ru/20220314/maski-1778116486.html

В Кузбассе отменяется масочный режим

В Кузбассе отменяется масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022

В Кузбассе отменяется масочный режим

Масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:13

2022-03-14T17:13

2022-03-14T17:30

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

кемеровская область

омикрон-штамм коронавируса

коронавирус covid-19

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коронавирусы

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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева."С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции", – говорится в сообщении.По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.

https://ria.ru/20220314/omikron-1778105353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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