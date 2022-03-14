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В Кузбассе отменяется масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220314/maski-1778116486.html
В Кузбассе отменяется масочный режим
В Кузбассе отменяется масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022
В Кузбассе отменяется масочный режим
Масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:13
2022-03-14T17:30
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
кемеровская область
омикрон-штамм коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева."С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции", – говорится в сообщении.По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.
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россия, здоровье - общество, кемеровская область, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, медицинские маски
17:13 14.03.2022 (обновлено: 17:30 14.03.2022)
 
В Кузбассе отменяется масочный режим

Глава Кузбасса Цивилев отменил масочный режим в регионе с 14 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство защитных масок
Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Масочный режим, введенный из-за распространения коронавируса, отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.
"С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции", – говорится в сообщении.
По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.
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