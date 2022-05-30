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В Амурской области отменили масочный режим - РИА Новости, 30.05.2022
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В Амурской области отменили масочный режим
В Амурской области отменили масочный режим - РИА Новости, 30.05.2022
В Амурской области отменили масочный режим
Обязательный рамочный режим отменен в Амурской области, теперь ношение масок носит рекомендательный характер, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:15
2022-05-30T16:15
распространение коронавируса
общество
амурская область
коронавирус covid-19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Обязательный рамочный режим отменен в Амурской области, теперь ношение масок носит рекомендательный характер, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.Документ называется "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 года № 10-р" - "О введении режима повышенной готовности" (из-за угрозы распространения COVID-19).Подпункт 4 пункта 7 этого распоряжения гласил: "обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах"."В подпункте 4 пункта 7 слово "обеспечить" заменить словом "рекомендовать", - говорится в распоряжении.Обязательный масочный режим был введен в Амурской области в апреле 2020 года.
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общество, амурская область, коронавирус covid-19
16:15 30.05.2022
 
В Амурской области отменили масочный режим

В Амурской области отменили обязательный масочный режим

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинская маска на улице
Медицинская маска на улице - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Обязательный рамочный режим отменен в Амурской области, теперь ношение масок носит рекомендательный характер, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Документ называется "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 года № 10-р" - "О введении режима повышенной готовности" (из-за угрозы распространения COVID-19).
Подпункт 4 пункта 7 этого распоряжения гласил: "обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах".
"В подпункте 4 пункта 7 слово "обеспечить" заменить словом "рекомендовать", - говорится в распоряжении.
Обязательный масочный режим был введен в Амурской области в апреле 2020 года.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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