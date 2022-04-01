https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:30
2022-04-01T19:30
2022-04-01T23:32
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови."На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше", — пояснили в Минздраве.Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 16,9 миллиона граждан выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", здоровье - общество
19:30 01.04.2022 (обновлено: 23:32 01.04.2022)
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России", — отметили там.
Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.
"На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше", — пояснили в Минздраве.
Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.
При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.
В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 16,9 миллиона граждан выздоровели.
По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.