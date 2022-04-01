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Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:30
2022-04-01T23:32
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови."На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше", — пояснили в Минздраве.Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 16,9 миллиона граждан выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.
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общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", здоровье - общество
19:30 01.04.2022 (обновлено: 23:32 01.04.2022)
 
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России", — отметили там.

Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.
"На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше", — пояснили в Минздраве.
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Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.

При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.
В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 16,9 миллиона граждан выздоровели.
По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Здоровье - Общество
 
 
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