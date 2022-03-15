https://ria.ru/20220315/maski-1778210500.html

В Крыму со среды отменят масочный режим

В Крыму со среды отменят масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022

В Крыму со среды отменят масочный режим

Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T11:00

2022-03-15T11:00

2022-03-15T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Масочный режим в республике будет окончательно снят на этой неделе. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", - сказал Аксенов в эфире "России 24".Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет. С 7 марта также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве отменят масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали и другие регионы, в частности Кузбасс, Тамбовская и Калужская области.

https://ria.ru/20220311/maski-1777575234.html

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Кирилл Волков

республика крым, общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм