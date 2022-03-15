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В Крыму со среды отменят масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
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В Крыму со среды отменят масочный режим
В Крыму со среды отменят масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
В Крыму со среды отменят масочный режим
Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:00
2022-03-15T13:42
распространение коронавируса
республика крым
общество
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Масочный режим в республике будет окончательно снят на этой неделе. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", - сказал Аксенов в эфире "России 24".Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет. С 7 марта также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве отменят масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали и другие регионы, в частности Кузбасс, Тамбовская и Калужская области.
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республика крым, общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
11:00 15.03.2022 (обновлено: 13:42 15.03.2022)
 
В Крыму со среды отменят масочный режим

Глава Крыма Аксенов объявил об отмене с 16 марта масочного режима

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Масочный режим в республике будет окончательно снят на этой неделе. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", - сказал Аксенов в эфире "России 24".
Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет. С 7 марта также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве отменят масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали и другие регионы, в частности Кузбасс, Тамбовская и Калужская области.
Женщина в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 02:15Распространение коронавируса
Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России
 
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