https://ria.ru/20220315/maski-1778210500.html
В Крыму со среды отменят масочный режим
В Крыму со среды отменят масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
В Крыму со среды отменят масочный режим
Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:00
2022-03-15T11:00
2022-03-15T13:42
распространение коронавируса
республика крым
общество
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Масочный режим в республике будет окончательно снят на этой неделе. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", - сказал Аксенов в эфире "России 24".Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет. С 7 марта также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве отменят масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали и другие регионы, в частности Кузбасс, Тамбовская и Калужская области.
https://ria.ru/20220311/maski-1777575234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
11:00 15.03.2022 (обновлено: 13:42 15.03.2022)
В Крыму со среды отменят масочный режим
Глава Крыма Аксенов объявил об отмене с 16 марта масочного режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости.
Масочный режим в Крыму будет окончательно отменено на этой неделе, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
"Масочный режим в республике будет окончательно снят на этой неделе. Ситуация вошла уже в нужное русло, уменьшается количество заболевших, более легкая переносимость штамма "омикрон", - сказал Аксенов в эфире "России 24".
Ранее в Крыму был отменен режим QR-кодов и самоизоляция для граждан старше 60 лет. С 7 марта также разрешается бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без предъявления QR-кодов. Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 марта в Москве отменят масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Этому примеру последовали и другие регионы, в частности Кузбасс, Тамбовская и Калужская области.