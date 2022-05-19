https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19
Коронавирус отступил, система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:11
2022-05-19T11:11
2022-05-19T11:11
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус отступил, система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова."Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращается к плановому доковидному режиму работы", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что важно оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии. "Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения", - подчеркнула Котова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19
Эксперт Минздрава Котова: COVID-19 отступил, но он изменил состояние здоровья населения
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус отступил, система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.
"Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращается к плановому доковидному режиму работы", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".
Она отметила, что важно оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии. "Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения", - подчеркнула Котова.