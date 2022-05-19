https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html

В Минздраве заявили об отступлении COVID-19

В Минздраве заявили об отступлении COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2022

В Минздраве заявили об отступлении COVID-19

Коронавирус отступил, система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:11

2022-05-19T11:11

2022-05-19T11:11

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус отступил, система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе, заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова."Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращается к плановому доковидному режиму работы", - сказала Котова на форуме "Оргздрав 2022".Она отметила, что важно оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии. "Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения", - подчеркнула Котова.

https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789372694.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии