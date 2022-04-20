https://ria.ru/20220420/maski-1784443653.html

В Магаданской области отменили масочный режим

В Магаданской области отменили масочный режим - РИА Новости, 20.04.2022

В Магаданской области отменили масочный режим

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:32

2022-04-20T11:32

2022-04-20T11:32

распространение коронавируса

медицинские маски

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МАГАДАН, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах.В последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случая заражения COVID-19 в Магаданской области в сутки. В стационары региона госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно."Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, признав утратившим силу пункт 1", - говорится в постановлении.Данный пункт формулировался в постановлении так: "Гражданам, находящимся на территории Магаданской области, обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте".

https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html

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Владимир Лаврентьев

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