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В Магаданской области отменили масочный режим - РИА Новости, 20.04.2022
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Распространение коронавируса
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В Магаданской области отменили масочный режим
В Магаданской области отменили масочный режим - РИА Новости, 20.04.2022
В Магаданской области отменили масочный режим
Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:32
2022-04-20T11:32
распространение коронавируса
медицинские маски
общество
здоровье - общество
магаданская область
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омикрон-штамм коронавируса
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МАГАДАН, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах.В последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случая заражения COVID-19 в Магаданской области в сутки. В стационары региона госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно."Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, признав утратившим силу пункт 1", - говорится в постановлении.Данный пункт формулировался в постановлении так: "Гражданам, находящимся на территории Магаданской области, обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте".
https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html
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медицинские маски, общество, здоровье - общество, магаданская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, сергей носов
11:32 20.04.2022
 
В Магаданской области отменили масочный режим

Глава Магаданской области Носов отменил масочный режим в общественных местах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАГАДАН, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах.
В последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случая заражения COVID-19 в Магаданской области в сутки. В стационары региона госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно.
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"Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, признав утратившим силу пункт 1", - говорится в постановлении.
Данный пункт формулировался в постановлении так: "Гражданам, находящимся на территории Магаданской области, обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте".
 
Распространение коронавирусаМедицинские маскиОбществоЗдоровье - ОбществоМагаданская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияСергей Носов
 
 
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