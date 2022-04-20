https://ria.ru/20220420/maski-1784443653.html
В Магаданской области отменили масочный режим
В Магаданской области отменили масочный режим - РИА Новости, 20.04.2022
В Магаданской области отменили масочный режим
Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:32
2022-04-20T11:32
2022-04-20T11:32
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омикрон-штамм коронавируса
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МАГАДАН, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал постановление, отменяющее ношение защитных медицинских масок в общественных местах.В последнее время медики регистрируют всего 3-5 новых случая заражения COVID-19 в Магаданской области в сутки. В стационары региона госпитализированы 14 человек. В феврале число заразившихся превышало 100 человек ежедневно."Внести в постановление правительства Магаданской области "О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, признав утратившим силу пункт 1", - говорится в постановлении.Данный пункт формулировался в постановлении так: "Гражданам, находящимся на территории Магаданской области, обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте".
https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Магаданской области отменили масочный режим
Глава Магаданской области Носов отменил масочный режим в общественных местах