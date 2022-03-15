https://ria.ru/20220315/rezhim-1778174724.html
В Москве отменили масочный режим
В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022
В Москве отменили масочный режим
Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T00:06
2022-03-15T00:06
2022-03-15T10:06
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778194629_0:14:3189:1808_1920x0_80_0_0_755ca60d0745d94be28dcf588c9eff00.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий "Московского долголетия".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.Ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года. Позднее, с 30 июля 2021 года, ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, а маски надевать все еще было необходимо. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тысячи рублей, а в транспорте - на 5 тысяч.Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.Помимо этого, как сообщала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во вторник возобновляется большинство очных занятий в проекте "Московское долголетие". Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений: они могут сами выбрать комфортный способ участия. Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age.Ранее в соответствии с указом мэра Москвы с 16 марта 2020 года работа кружков и секций программы "Московское долголетие" была временно приостановлена, с 30 апреля этого же года стартовали онлайн-занятия. На данный момент в дистанционном формате есть более 30 направлений активностей, открыто более 4,8 тысячи групп, а занятия посещает более 100 тысяч человек.С июля 2021 года в проекте открылись очные занятия на свежем воздухе. В зимний период большинство творческих и образовательных активностей проекта перешли в онлайн-формат, а на улице продолжили работу группы по физическим активностям – гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление "пеший лекторий" - познавательные экскурсии по Москве. На данный момент на свежем воздухе занимается более 18 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/qr-kod-1778051842.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778194629_587:0:3189:1951_1920x0_80_0_0_268aa5ddd4e6b40b884925fca3e1d6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19
00:06 15.03.2022 (обновлено: 10:06 15.03.2022)
В Москве отменили масочный режим
В Москве с 15 марта отменили действовавший почти два года обязательный масочный режим
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется
в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий "Московского долголетия".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в Москве
наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.
Ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года. Позднее, с 30 июля 2021 года, ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, а маски надевать все еще было необходимо. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тысячи рублей, а в транспорте - на 5 тысяч.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.
Помимо этого, как сообщала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
, во вторник возобновляется большинство очных занятий в проекте "Московское долголетие". Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений: они могут сами выбрать комфортный способ участия. Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age.
Ранее в соответствии с указом мэра Москвы с 16 марта 2020 года работа кружков и секций программы "Московское долголетие" была временно приостановлена, с 30 апреля этого же года стартовали онлайн-занятия. На данный момент в дистанционном формате есть более 30 направлений активностей, открыто более 4,8 тысячи групп, а занятия посещает более 100 тысяч человек.
С июля 2021 года в проекте открылись очные занятия на свежем воздухе. В зимний период большинство творческих и образовательных активностей проекта перешли в онлайн-формат, а на улице продолжили работу группы по физическим активностям – гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление "пеший лекторий" - познавательные экскурсии по Москве. На данный момент на свежем воздухе занимается более 18 тысяч человек.