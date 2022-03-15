https://ria.ru/20220315/rezhim-1778174724.html

В Москве отменили масочный режим

В Москве отменили масочный режим - РИА Новости, 15.03.2022

В Москве отменили масочный режим

Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T00:06

2022-03-15T00:06

2022-03-15T10:06

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778194629_0:14:3189:1808_1920x0_80_0_0_755ca60d0745d94be28dcf588c9eff00.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обязательный масочный режим, который действовал почти два года, отменяется в Москве со вторника, также возобновляют работу большинство очных занятий "Московского долголетия".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, поэтому с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок.Ношение масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, стало обязательным с мая 2020 года. Позднее, с 30 июля 2021 года, ношение перчаток в транспорте и общественных местах столицы перестало быть обязательным, а маски надевать все еще было необходимо. Нарушителей в общественных местах штрафовали на 4 тысячи рублей, а в транспорте - на 5 тысяч.Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.Помимо этого, как сообщала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во вторник возобновляется большинство очных занятий в проекте "Московское долголетие". Теперь москвичам старшего возраста будут доступны все возможности проекта как офлайн, так и онлайн. Для участников не будет ограничений: они могут сами выбрать комфортный способ участия. Очные занятия будут открываться поэтапно, а перечень открытых групп будет постоянно пополняться на портале mos.ru/age.Ранее в соответствии с указом мэра Москвы с 16 марта 2020 года работа кружков и секций программы "Московское долголетие" была временно приостановлена, с 30 апреля этого же года стартовали онлайн-занятия. На данный момент в дистанционном формате есть более 30 направлений активностей, открыто более 4,8 тысячи групп, а занятия посещает более 100 тысяч человек.С июля 2021 года в проекте открылись очные занятия на свежем воздухе. В зимний период большинство творческих и образовательных активностей проекта перешли в онлайн-формат, а на улице продолжили работу группы по физическим активностям – гимнастика, скандинавская ходьба, общая физическая подготовка, а также направление "пеший лекторий" - познавательные экскурсии по Москве. На данный момент на свежем воздухе занимается более 18 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/qr-kod-1778051842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19