https://ria.ru/20220314/tambov-1778100432.html

В Тамбовской области отменяется масочный режим

В Тамбовской области отменяется масочный режим - РИА Новости, 14.03.2022

В Тамбовской области отменяется масочный режим

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров отменил масочный режим, введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:14

2022-03-14T16:14

2022-03-14T16:14

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коронавирус в россии

тамбовская область

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров отменил масочный режим, введенный в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.Ранее об отмене масочного режима объявила Москва."Стабильное улучшение эпидемиологической обстановки позволило пойти на отмену масочного режима. Кроме того, отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, который и так испытывает давление из-за введенных санкций", - привел собеседник агентства слова Егорова.Согласно постановлению врио главы администрации, в Тамбовской области масочный режим отменяется со вторника, 15 марта."Утрачивают силу следующие ограничения: курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах; обязательное использование масок и респираторов; соблюдение социального дистанцирования; обязательное измерение температуры при допуске на рабочие места", - добавил представитель обладминистрации.

https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778014260.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тамбовская область, здоровье - общество