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В Курской области отменили масочный режим
В Курской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.03.2022
В Курской области отменили масочный режим
Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:51
2022-03-28T09:51
2022-03-28T09:51
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общество
россия
курская область
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман Старовойт."На оперштабе приняли решение, что с сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер. В местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее в ряде регионов России уже был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Курской области отменили масочный режим
Губернатор Старовойт: в Курской области отменили обязательное ношение масок