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В Курской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.03.2022
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В Курской области отменили масочный режим
В Курской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.03.2022
В Курской области отменили масочный режим
Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T09:51
2022-03-28T09:51
распространение коронавируса
общество
россия
курская область
роман старовойт
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман Старовойт."На оперштабе приняли решение, что с сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер. В местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее в ряде регионов России уже был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19.
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общество, россия, курская область, роман старовойт, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
09:51 28.03.2022
 
В Курской области отменили масочный режим

Губернатор Старовойт: в Курской области отменили обязательное ношение масок

© Depositphotos / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Курск
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"На оперштабе приняли решение, что с сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер. В местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее в ряде регионов России уже был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКурская областьРоман СтаровойтКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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