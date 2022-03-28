https://ria.ru/20220328/maski-1780401030.html

В Курской области отменили масочный режим

В Курской области отменили масочный режим - РИА Новости, 28.03.2022

В Курской области отменили масочный режим

Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T09:51

2022-03-28T09:51

2022-03-28T09:51

распространение коронавируса

общество

россия

курская область

роман старовойт

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Обязательное ношение масок отменили в Курской области, но в местах с большим количеством людей рекомендуется быть в масках, заявил губернатор региона Роман Старовойт."На оперштабе приняли решение, что с сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер. В местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее в ряде регионов России уже был отменен масочный режим из-за улучшившейся ситуации с COVID-19.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, курская область, роман старовойт, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы