15:06 04.04.2022 (обновлено: 15:38 04.04.2022)
Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами
Мишустин сообщил об отмене ограничений на полеты в 52 страны с 9 апреля
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".
Он уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.
"Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран. <...> Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства", — добавил председатель правительства.
Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.
С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.