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Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами - РИА Новости, 04.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781699846.html
Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами
Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами - РИА Новости, 04.04.2022
Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:06
2022-04-04T15:38
распространение коронавируса
михаил мишустин
в мире
здоровье - общество
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".Он уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
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михаил мишустин, в мире, здоровье - общество, россия, новости - туризм
15:06 04.04.2022 (обновлено: 15:38 04.04.2022)
 
Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами

Мишустин сообщил об отмене ограничений на полеты в 52 страны с 9 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".
Он уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.
"Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран. <...> Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства", — добавил председатель правительства.
Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.
С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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