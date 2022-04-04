https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781699846.html

Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами

Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами - РИА Новости, 04.04.2022

Россия возобновит авиасообщение более чем с 50 странами

Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:06

2022-04-04T15:06

2022-04-04T15:38

распространение коронавируса

михаил мишустин

в мире

здоровье - общество

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".Он уточнил, что в понедельник подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане.Кроме того, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, в мире, здоровье - общество, россия, новости - туризм