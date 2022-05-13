https://ria.ru/20220513/vezd-1788340790.html

Правила въезда в Россию: что нужно знать гражданам РФ в 2022 году

Въезд в Россию для граждан РФ 2022: порядок, правила и условия пересечения границы

Правила въезда в Россию: что нужно знать гражданам РФ в 2022 году

Как вернуться в Россию из-за рубежа, по каким правилам осуществляется пересечение российских границ, порядок и требования к гражданам РФ, нужно ли делать... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:28

2022-05-13T17:28

2022-05-13T17:47

россия

граница

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Как вернуться в Россию из-за рубежа, по каким правилам осуществляется пересечение российских границ, порядок и требования к гражданам РФ, нужно ли делать ПЦР-тест на коронавирус, кому запрещено въезжать на территорию страны и по каким причинам – в материале РИА Новости.Въезд в Россию для граждан РФСуществуют определенные правила въезда в Россию для лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, с территории иностранного государства. Для тех, кто возвращается домой по суше, нет никаких коронавирусных ограничений, а для прибывающих в страну на самолете или по морю требуется заполнение анкет."Порядок въезда на территорию РФ регламентирован Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В соответствии со статьями 6 и 7 у россиян при себе должны быть действительные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами страны: это может быть паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт", – поясняет Евгений Корнеев, юрист Европейской Юридической Службы.Что нужно сделать перед въездом в Россию"Перед въездом в Российскую Федерацию необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале государственных услуг. Если гражданин РФ был вакцинирован от коронавируса или болел им в течение последних 12 месяцев, то сертификат вакцинированного и QR-код потребуется загрузить на сайт “Госуслуги”", – поясняет адвокат Ольга Сулим.Правила въезда в связи с коронавирусомС 1 апреля 2022 года согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2022 № 10 гражданам РФ, которые возвращаются в страну через сухопутные КПП (пешком, на автотранспорте или на поезде) не требуется:Гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии при въезде в Россию с 1 апреля 2022 года не нужно заполнять анкету и делать ПЦП-тест на коронавирус."Если гражданин прививался или переболел ковидом, то ему при возвращении в страну на самолете или по морю необходимо просто прикрепить соответствующие сертификаты", – отмечает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Если сертификата нет, после прибытия в Россию необходимо:На граждан, пересекающих границу с Абхазией в рамках маятниковой миграции, данные положения не распространяются.Документы и справки, необходимые для въездаДля того чтобы приехать в Российскую Федерацию, гражданину РФ необходимо заполнить заявление, для этого понадобятся данные паспорта или загранпаспорта, информация о способе прибытия (номер рейса самолета или поезда, дата и время въезда, государственный номер, если въезд осуществляется на ТС). Путешественникам в самолете могут выдать бумажную анкету, которая полностью дублирует документ на портале "Госуслуги". При этом, если турист заполнил электронную анкету, то бумажный вариант оформлять не нужно.А после въезда, если не имеется сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе, требуется сдать тест на COVID-19. Результаты анализов и информацию о наличии сертификатов вносят в еще одну анкету. Если не сдать тест в срок или не загрузить вовремя результат исследования на сайт “Госуслуги”, можно получить штраф в размере от 15000 до 40000 рублей.Процедура пересечения границыПересечь границу можно пешком, на транспортном средстве, на поезде, самолете или по воде на корабле, пароходе и т. д. "Если гражданин РФ имеет заграничный паспорт и не перевозит запрещенные вещи, никаких проблем у него возникнуть не должно. Он пройдет стандартную процедуру проверки документов и досмотра на таможне", - говорит Ольга Сулим.Возможные трудности при въездеПроблемы могут возникнуть в том случае, если перед вылетом в РФ не была заполнена специальная форма на Едином портале государственных услуг и пассажир не получил QR-код, который нужно предъявить на границе. Но отказывать во въезде никто не имеет права. По словам экспертов, нередко граждане жалуются на плохую работу портала – не удается заполнить форму или прикрепить необходимые документы. Возможно, придется простоять долго в пробке, если граница пересекается на автомобиле.Запрет въезда в Россию гражданам РФВ соответствии со ст. 27 Конституции России гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в страну."Процедура запрета въезда в РФ применяется по отношению к иностранным гражданам при наличии соответствующих оснований, судебного запрета или установления факта нежелательности пребывания данного гражданина в России, в том числе и по медицинским показаниям", – говорит Ольга Сулим.Незаконное пересечение границыНарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации, которое может заключаться в пересечении границы вне пунктов пропуска, влечет административную ответственность по ст. 18.1 КоАП. Для граждан сумма взыскания составит от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.Ольга Сулим добавляет, что под незаконным пересечением границы понимается въезд в Россию без действительных документов или в обход существующих процедур. За это предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Гражданин России, нарушивший закон, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Наказания за это предусмотрены следующие:

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https://ria.ru/20220430/grazhdanstvo-1786294820.html

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https://ria.ru/20220511/ndfl-1787856915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, граница