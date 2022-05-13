17:28 13.05.2022 (обновлено: 17:47 13.05.2022)
Правила въезда в Россию: что нужно знать гражданам РФ в 2022 году
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПассажиры прибывшего из-за границы рейса в аэропорту Шереметьево. Въезд в Россию для граждан РФ
Пассажиры прибывшего из-за границы рейса в аэропорту Шереметьево. Въезд в Россию для граждан РФ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Как вернуться в Россию из-за рубежа, по каким правилам осуществляется пересечение российских границ, порядок и требования к гражданам РФ, нужно ли делать ПЦР-тест на коронавирус, кому запрещено въезжать на территорию страны и по каким причинам – в материале РИА Новости.
Въезд в Россию для граждан РФ
Существуют определенные правила въезда в Россию для лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, с территории иностранного государства. Для тех, кто возвращается домой по суше, нет никаких коронавирусных ограничений, а для прибывающих в страну на самолете или по морю требуется заполнение анкет.
"Порядок въезда на территорию РФ регламентирован Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В соответствии со статьями 6 и 7 у россиян при себе должны быть действительные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами страны: это может быть паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт", – поясняет Евгений Корнеев, юрист Европейской Юридической Службы.
Что нужно сделать перед въездом в Россию
"Перед въездом в Российскую Федерацию необходимо заполнить специальную электронную форму на Едином портале государственных услуг. Если гражданин РФ был вакцинирован от коронавируса или болел им в течение последних 12 месяцев, то сертификат вакцинированного и QR-код потребуется загрузить на сайт “Госуслуги”", – поясняет адвокат Ольга Сулим.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСообщение о действительном сертификате вакцинации от COVID-19
Сообщение о действительном сертификате вакцинации от COVID-19
Правила въезда в связи с коронавирусом
С 1 апреля 2022 года согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2022 № 10 гражданам РФ, которые возвращаются в страну через сухопутные КПП (пешком, на автотранспорте или на поезде) не требуется:
- —заполнять анкету на сайте “Госуслуги” за сутки до пересечения российской границы;
- —сдавать ПЦР-тест и загружать его результат в течение 96 часов на портал “Госуслуги” не вакцинированным и не переболевшим COVID-19 лицам.
Гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии при въезде в Россию с 1 апреля 2022 года не нужно заполнять анкету и делать ПЦП-тест на коронавирус.
"Если гражданин прививался или переболел ковидом, то ему при возвращении в страну на самолете или по морю необходимо просто прикрепить соответствующие сертификаты", – отмечает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Если сертификата нет, после прибытия в Россию необходимо:
- —сдать ПЦР-тест в течение трех дней со дня прибытия;
- —загрузить результаты на портал “Госуслуги” в течение четырех дней со дня прибытия;
- —оставаться на самоизоляции до получения отрицательного теста.
На граждан, пересекающих границу с Абхазией в рамках маятниковой миграции, данные положения не распространяются.
Документы и справки, необходимые для въезда
Для того чтобы приехать в Российскую Федерацию, гражданину РФ необходимо заполнить заявление, для этого понадобятся данные паспорта или загранпаспорта, информация о способе прибытия (номер рейса самолета или поезда, дата и время въезда, государственный номер, если въезд осуществляется на ТС). Путешественникам в самолете могут выдать бумажную анкету, которая полностью дублирует документ на портале "Госуслуги". При этом, если турист заполнил электронную анкету, то бумажный вариант оформлять не нужно.
А после въезда, если не имеется сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе, требуется сдать тест на COVID-19. Результаты анализов и информацию о наличии сертификатов вносят в еще одну анкету. Если не сдать тест в срок или не загрузить вовремя результат исследования на сайт “Госуслуги”, можно получить штраф в размере от 15000 до 40000 рублей.
Проверка QR-кода
Процедура пересечения границы
Пересечь границу можно пешком, на транспортном средстве, на поезде, самолете или по воде на корабле, пароходе и т. д. "Если гражданин РФ имеет заграничный паспорт и не перевозит запрещенные вещи, никаких проблем у него возникнуть не должно. Он пройдет стандартную процедуру проверки документов и досмотра на таможне", - говорит Ольга Сулим.
Возможные трудности при въезде
Проблемы могут возникнуть в том случае, если перед вылетом в РФ не была заполнена специальная форма на Едином портале государственных услуг и пассажир не получил QR-код, который нужно предъявить на границе. Но отказывать во въезде никто не имеет права. По словам экспертов, нередко граждане жалуются на плохую работу портала – не удается заполнить форму или прикрепить необходимые документы. Возможно, придется простоять долго в пробке, если граница пересекается на автомобиле.
Запрет въезда в Россию гражданам РФ
В соответствии со ст. 27 Конституции России гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в страну.
"Процедура запрета въезда в РФ применяется по отношению к иностранным гражданам при наличии соответствующих оснований, судебного запрета или установления факта нежелательности пребывания данного гражданина в России, в том числе и по медицинским показаниям", – говорит Ольга Сулим.
Незаконное пересечение границы
Нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации, которое может заключаться в пересечении границы вне пунктов пропуска, влечет административную ответственность по ст. 18.1 КоАП. Для граждан сумма взыскания составит от двух тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.
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Ольга Сулим добавляет, что под незаконным пересечением границы понимается въезд в Россию без действительных документов или в обход существующих процедур. За это предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Гражданин России, нарушивший закон, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Наказания за это предусмотрены следующие:
- —штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или дохода за период до 18 месяцев;
- —принудительные работы на срок до двух лет;
- —лишение свободы на срок до двух лет.