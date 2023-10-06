https://ria.ru/20231006/vezd-1901063693.html

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины - РИА Новости, 06.10.2023

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих стран, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:02

2023-10-06T20:02

2023-10-06T23:21

россия

украина

псковская область

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, приезжающих из третьих стран, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости."С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", — указано в публикации.С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в страну с территории других государств только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево."Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств", — говорится в документе.Нововведение не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.Порядок въезда в Россию, действующий для граждан Украины, находящихся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, остается прежним. Они могут въезжать в страну через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.ФСБ поручили с 16 октября ограничить въезд граждан Украины, прибывающих из третьих государств, за исключением двух пунктов пропуска, МЧС и Минтрансу — обеспечить при необходимости их временное размещение, Росавиации — в течение суток проинформировать авиакомпании о предусмотренных мерах, а МИД — сообщить об изменениях сопредельным странам. Кроме того, Минтрансу предстоит рассказать о нововведении российским и иностранным транспортным компаниям.

https://ria.ru/20230929/ukraintsy-1899473782.html

https://ria.ru/20231002/peskov-1899930699.html

россия

украина

псковская область

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россия, украина, псковская область, шереметьево (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)