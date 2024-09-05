https://ria.ru/20240905/vezd-1788340790.html

Въезд в Россию в 2024 году: правила и порядок пересечения границы

Въезд в Россию для граждан РФ и иностранцев 2024: правила и порядок пересечения границы

Въезд в Россию в 2024 году: правила и порядок пересечения границы

В 2022 году Российская Федерация сняла все коронавирусные ограничения, которые действовали на въезд в страну. Как вернуться в РФ из-за рубежа в 2024 году, по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:00

2024-09-05T15:00

2024-09-05T15:00

россия

граница

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В 2022 году Российская Федерация сняла все коронавирусные ограничения, которые действовали на въезд в страну. Как вернуться в РФ из-за рубежа в 2024 году, по каким правилам осуществляется пересечение российских границ для иностранных граждан, кому запрещено въезжать на территорию страны и по каким причинам, а также список документов для въезда и последние новости миграционного законодательства, — в материале РИА Новости.Въезд в РоссиюПорядок въезда на территорию РФ регламентирован Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".“В соответствии со статьями 6 и 7 у россиян при себе должны быть действительные документы, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами страны: это может быть паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт. Иностранным гражданам в зависимости от страны могут понадобиться визы", – поясняет Евгений Корнеев, юрист Европейской юридической службы.С 2022 года при въезде не нужно сдавать ПЦР-тест, прикреплять в личном кабинете на портале госуслуг сертификат о вакцинации, а также заполнять специальную анкету.Правила въезда в РоссиюПересечь границу РФ можно пешком, на транспортном средстве, поезде, самолете или по воде на корабле и т. д.“При въезде в Российскую Федерацию проводится санитарно-карантинный (при необходимости), пограничный, таможенный контроль, проверка документов на подлинность и достоверность сведений. Кроме того, проверяют правильность их оформления, законность въезда (выезда) в Российскую Федерацию”, - рассказал РИА Новости Валентин Лупу, ведущий юрист Европейской юридической службы.Наличие визы необходимо всем лицам и во всех случаях, кроме:Для граждан РФГражданину РФ при прохождении пограничного контроля нужно предъявить внутрироссийский паспорт. Также потребуется заграничный."Если гражданин РФ имеет заграничный паспорт и не перевозит запрещенные вещи, никаких проблем у него возникнуть не должно. Он пройдет стандартную процедуру проверки документов и досмотра на таможне", - говорит Ольга Сулим.Для граждан стран СНГЧтобы въехать в Россию, граждане СНГ должны иметь действующий паспорт иностранного гражданина или другое удостоверение личности, которое признается в РФ согласно взаимным международным договорам. По словам Валентина Лупу, к таким документам отнесены дипломатический и служебный паспорта, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.“Граждане государств СНГ также обязаны иметь страховой медицинский полис сроком действия не менее трех месяцев с момента въезда”, - добавил Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Граждане Украины пользуются правом безвизового въезда, в том числе могут пересекать границу РФ по общегражданским паспортам на основании Указа Президента РФ от 29.09.2023 N 734 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Украины". При этом с 16 октября 2023 года для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, ввели особый порядок. Они могут приехать в РФ с территории других государств только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и столичный аэропорт Шереметьево.Для граждан стран ЕАЭСВ настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.“Граждане Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана и члены их семей имеют право свободно въезжать в Россию по внутреннему паспорту, без необходимости получать разрешительные документы на работу. В России они могут оформить полис ОМС, статус самозанятых и трудоустроиться на территории всей страны без ограничений”, - рассказал Петр Щербаченко.Для иностранных гражданЧтобы въехать в РФ, иностранный гражданин должен иметь действующий заграничный паспорт и визу, если нет права безвизового въезда.“Ряд стран, отнесенных к дальнему зарубежью, могут приезжать в РФ без визы. Например, граждане Израиля - на срок до 90 дней, если не планируют осуществлять на территории России предпринимательскую или трудовую деятельность. В случаях, когда подобные международные соглашения отсутствуют, иностранцы должны получать визу”, - отметил Валентин Лупу.Кроме того, право безвизового въезда есть у граждан Абхазии, Южной Осетии, большинства государств Латинской Америки, Южной Кореи, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Кубы, Монголии, Таиланда, Турции и т.д. Срок разрешенного пребывания зависит от страны.Процедура пересечения границыПо прибытию в Россию все иностранные граждане проходят процедуру пограничного контроля. Для этого необходимо предъявить паспорт, визу (по необходимости), если есть дети до 14 лет, то свидетельство о рождении. Миграционная карта предоставляется бесплатно на границе при въезде в РФ. Правила въезда и выезда могут меняться, поэтому достоверную информацию лучше уточнять в консульских учреждениях или посольствах.Возможные проблемы при въездеПроблемы при въезде в Россию могут возникнуть, если документ, удостоверяющий личность, просрочен. В таком случае через границу не пропустят. Также отказать в пересечении границы могут, если есть запрет.Запрет въезда в РоссиюВ соответствии со ст. 27 Конституции России гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в страну."Процедура запрета въезда в РФ применяется по отношению к иностранным гражданам при наличии соответствующих оснований, судебного решения или установления факта нежелательности пребывания этого гражданина в России, в том числе и по медицинским показаниям", - говорит Ольга Сулим.Незаконное пересечение границыНарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации, которое может заключаться в пересечении границы вне пунктов пропуска, влечет административную ответственность по ст. 18.1 КоАП. Для граждан сумма взыскания составит от двух до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.Ольга Сулим добавляет, что под незаконным пересечением границы понимается въезд в Россию без действительных документов или в обход существующих процедур. За это предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Гражданин России, нарушивший закон, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Наказания за это предусмотрены следующие:

https://ria.ru/20240327/migranty-1936213954.html

https://ria.ru/20240119/viza-1922408206.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, граница