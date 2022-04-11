https://ria.ru/20220411/vzryvy-1782886293.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021-2022 годах

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 11.04.2022

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021-2022 годах

11 апреля в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:01

2022-04-11T13:01

2022-04-11T13:01

справки

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ступино

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782835352_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_3e9f600bf329e1b37d173a8339a4c8b8.jpg

202211 апреля в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. Два человека погибли, пятеро пострадали. Причиной взрыва, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования. 9 апреля в Казани в квартире одного из домов на улице Габишева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате один мужчина погиб. 12 марта ночью в многоквартирном жилом доме Воронежа взорвалась газовоздушная смесь, обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома эвакуировали 113 человек. В квартире, где произошло обрушение, были обнаружены двое погибших. 14 февраля в городе Люберцы Московской области в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, его госпитализировали. 3 февраля вечером в Нижнем Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами 80% тела. Через несколько дней он скончался. 25 января в деревне Старый Погост Тверской области в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В помещении были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. В результате ЧП никто не пострадал.В ночь на 13 января в селе Троицкое на Сахалине из-за скачка давления газа синхронно возник пожар в двух квартирах двух домов. В одной квартире загорелась газовая колонка, из-за чего произошел пожар на площади 18 квадратных метров. В квартире другого дома взорвался газовый бойлер с последующим возгоранием на площади 9 квадратных метров. В результате ЧП было эвакуировано 20 человек. Одна пострадавшая жительница была госпитализирована. 7 января стало известно, что в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв газа. Несущие конструкции и крыша дома не были повреждены. В результате происшествия погибли два человека. 202130 декабря в Туапсе в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, произошло возгорание. Пострадал один человек. 22 декабря в Каспийске (Дагестан) на третьем этаже десятиэтажного дома взорвался газ. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции повреждены не были, было нарушено остекление одной квартиры. Трое пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы в ожоговый центр Махачкалы. 21 декабря в Калуге на улице Моторная произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 квадратов. В результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.8 декабря в поселке Цементный Невьянского городского округа Свердловской области взрыв газа повредил три квартиры в пятиэтажном доме. Взрыв произошел в трехкомнатной квартире, в которой никто не проживал. В результате инцидента никто не пострадал.7 декабря в Нижнем Новгороде при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал один человек, его с ожогом доставили в специализированный центр Приволжского медицинского университета.22 ноября в Махачкале (Дагестан) в двухэтажном частном жилом доме на улице Амет-Хана Султана произошел хлопок газа. По информации ГУМЧС России по Дагестану, произошло возгорание дома, строение частично разрушено. В результате взрыва один человек погиб и четверо пострадали. 16 ноября в чеченском Гудермесе в частном жилом доме взорвался газ. Пострадали четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет. Они были госпитализированы. Дети получили ожоги тела и дыхательных путей разной степени тяжести. Площадь ожогов от 15 до 55%.26 октября в жилом доме в городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Хлопок привел к пожару на площади около 50 квадратных метров. По данным МЧС, пострадал один человек. К тушению пожара привлекли шесть подразделений. Из-за происшествия полностью выгорели две квартиры на первом этаже жилого дома, пострадали другие помещения. Окна были выбиты не только в здании, где произошел взрыв, но и в соседних домах. 25 октября в Набережных Челнах в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Взрыв привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.8 октября в ингушском поселке Кантышево в результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) была частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. При взрыве газа пострадали три ребенка и взрослый.6 октября в Петербурге в квартире на третьем этаже жилого дома произошел хлопок и воспламенение газовоздушной смеси. В результате на кухне квартиры выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров, пострадал один человек.2 октября в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в квартире, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибших нет, пострадали два человека. В доме произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.28 сентября произошел взрыв газа без последующего горения в пристройке к частному жилому дому в Махачкале в поселке Новый Хушет, пятеро человек пострадали, среди них трое детей. Несущие конструкции не были нарушены.27 сентября в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе Ставропольского края пострадал один человек, несущие конструкции здания не были нарушены, повреждены 15 квартир. Из дома эвакуировали 30 человек.26 сентября хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека. Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров.25 сентября взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Инцидент произошел на первом этаже, возгорания не было. В результате ЧП пострадал один человек, его доставили в больницу, еще 11 жильцов, включая двух детей, эвакуировали. В доме повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, несущие конструкции остались целыми.В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность под Ельцом (Липецкая область) взорвался газ. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было. В настоящий момент известно о трех погибших, среди них 11-летний ребенок. Шесть человек пострадали, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек. В результате взрыва был разрушен один из двух подъездов 16-квартирного дома, в котором, по данным ГУМЧС, проживали 30 человек. 9 сентября в населенном пункте Красногорский в Звениговском районе Республики Марий-Эл произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома. Пострадали два человека, они были госпитализированы.8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. В результате обрушились второй, третий и частично четвертый этажи. Всего, по данным регионального МЧС, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.27 августа в Махачкале (Дагестан) в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская, произошел взрыв газа. По версии следствия, собственник помещения нарушил требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошел взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии.16 августа в Симферополе в пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа на первом этаже. Последующего горения не последовало. Пострадали два человека. Было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей. Несущие конструкции дома не пострадали.11 августа в Краснодаре в одной из квартир 4-этажного дома на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа. Один человек погиб, еще двое пострадали.7 августа в одном из домов в городе Новый Уренгой произошел взрыв бытового газа. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал один человек.28 июля в Барнауле в многоквартирном доме на улице Молодежной взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина получила ожоги 35% тела. Также пострадал семилетний ребенок, который после обследования в больнице был отпущен домой. Позднее женщина скончалась.6 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал хозяин помещения, ему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.19 апреля в селе Маргуша в Нижегородской области в трехэтажном жилом доме взорвался газ. После взрыва начался пожар на всей площади – 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Пострадали семь человек - четыре взрослых и три ребенка, еще один ребенок был найден погибшим под завалами.29 марта в Зеленодольске (Татарстан) в 9-этажном доме произошел хлопок газа, обрушились семь квартир. Погибли два человека.19 марта в подмосковных Химках на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома прогремел взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. По предварительным данным, погибли мужчина и трехлетний ребенок, еще двое – женщина и 12-летний подросток – пострадали.7 марта в деревне Лукьяново Серпуховского района из-за хлопка бытового газа обрушились несущие конструкции частного дома. Газовый котел в доме был установлен в нарушение требований безопасного использования. Пострадала пятнадцатилетняя девушка, которая получила ожоги разной степени тяжести.1 марта в поселке Рыздвяный Ставропольского края в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел взрыв газа. В результате были выбиты стекла в одной квартире и повреждена входная дверь. Из 15 квартир были эвакуированы 23 человека. Пострадал один человек.23 января в Назрановском районе Ингушетии в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека. Взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было.9 января в одном из частных домов в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма произошел взрыв газа. результате была повреждена крыша и частично стены. Пострадали три человека, которые с травмами различных степеней тяжести были доставлены в больницу. Впоследствии одна из пострадавших скончалась. Причиной взрыва явилась утечка газа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ступино, россия