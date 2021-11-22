https://ria.ru/20211122/vzryv-1760192703.html

В Махачкале прогремел взрыв в частном доме

В Махачкале прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 22.11.2021

В Махачкале прогремел взрыв в частном доме

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале - по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:42

2021-11-22T15:42

2021-11-22T16:06

происшествия

махачкала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760195216_0:1:1156:651_1920x0_80_0_0_0c883cdc8aba10ee51d094572e730427.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале - по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 15.17 от службы 112 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме по адресу: г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 3а. Пострадало, ориентировочно, 3 человека", – говорится в сообщении ГУМЧС России по Дагестану.По информации ведомства, произошло возгорание дома, строение частично разрушено.Проверку начала прокуратура. "Прокуратурой республики организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в частном доме в городе Махачкале. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала