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В Махачкале прогремел взрыв в частном доме
В Махачкале прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 22.11.2021
В Махачкале прогремел взрыв в частном доме
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале - по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:42
2021-11-22T15:42
2021-11-22T16:06
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале - по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 15.17 от службы 112 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме по адресу: г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 3а. Пострадало, ориентировочно, 3 человека", – говорится в сообщении ГУМЧС России по Дагестану.По информации ведомства, произошло возгорание дома, строение частично разрушено.Проверку начала прокуратура. "Прокуратурой республики организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в частном доме в городе Махачкале. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
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происшествия, махачкала
15:42 22.11.2021 (обновлено: 16:06 22.11.2021)
В Махачкале прогремел взрыв в частном доме
В Махачкале в частном доме взорвался газ, есть пострадавшие
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале
- по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 15.17 от службы 112 поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в частном двухэтажном доме по адресу: г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 3а. Пострадало, ориентировочно, 3 человека", – говорится в сообщении ГУМЧС России по Дагестану.
По информации ведомства, произошло возгорание дома, строение частично разрушено.
Проверку начала прокуратура. "Прокуратурой республики организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в частном доме в городе Махачкале. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении надзорного ведомства.