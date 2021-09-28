https://ria.ru/20210928/gaz-1752102207.html

При взрыве газа в Махачкале пострадали пять человек

При взрыве газа в Махачкале пострадали пять человек - РИА Новости, 28.09.2021

При взрыве газа в Махачкале пострадали пять человек

Взрыв газа произошел в пристройке к частному жилому дому в Махачкале, пять человек пострадали, среди них трое детей, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T06:54

2021-09-28T06:54

2021-09-28T06:55

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Взрыв газа произошел в пристройке к частному жилому дому в Махачкале, пять человек пострадали, среди них трое детей, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 04:30 28.09.2021 г. поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Новый Хушет, ул. Кайтуева 19. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому без последующего горения. Несущие конструкции не нарушены. По предварительной информации, пострадало пять человек (из них трое - дети)", – говорится в сообщении.Состояние пострадавших среднее, они доставлены в районную больницу. Причина происшествия устанавливается, уточнили в ведомстве.Там также сообщили, что частично была повреждена кровля пристройки и выбиты межкомнатные двери. Здание газифицировано.

https://ria.ru/20210927/vzryv-1752051552.html

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происшествия, махачкала, россия