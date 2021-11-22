https://ria.ru/20211122/gaz-1760233111.html

В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме

В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 22.11.2021

В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Махачкале, где погиб один человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:11

2021-11-22T19:11

2021-11-22T19:11

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Махачкале, где погиб один человек, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, сегодня в частном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759361351.html

махачкала

россия

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия