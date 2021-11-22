https://ria.ru/20211122/gaz-1760233111.html
В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 22.11.2021
В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Махачкале, где погиб один человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:11
2021-11-22T19:11
2021-11-22T19:11
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Махачкале, где погиб один человек, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, сегодня в частном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
В Махачкале возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Махачкале, где погиб один человек
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Махачкале
, где погиб один человек, сообщается на сайте СК
РФ.
По данным следствия, сегодня в частном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.