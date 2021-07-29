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В Барнауле возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме
В Барнауле возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.07.2021
В Барнауле возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме
Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбудили в Барнауле после взрыва газа в пятиэтажке, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:54
2021-07-29T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбудили в Барнауле после взрыва газа в пятиэтажке, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.Во вторник сообщалось, что пожилая женщина и ребенок пострадали при хлопке бытового газа в многоквартирном доме на улице Молодежной в Барнауле. Женщина госпитализирована с ожогами 35% тела, семилетний ребенок после обследования в больнице отпущен домой. По факту ЧП СУСК начал проверку. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование. Также проверку начала краевая прокуратура."Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты."Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью", - уточняют в СУСК.Сейчас следователи выясняют, кто именно выполнял работы по обслуживанию газового оборудования.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), барнаул, происшествия
10:54 29.07.2021 (обновлено: 11:11 29.07.2021)
 
В Барнауле возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле

© Фото : Следственный комитет России по АлтайскомСледственный комитет на месте хлопка газа в жилом доме в Барнауле
Следственный комитет на месте хлопка газа в жилом доме в Барнауле - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Следственный комитет России по Алтайском
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбудили в Барнауле после взрыва газа в пятиэтажке, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.
Во вторник сообщалось, что пожилая женщина и ребенок пострадали при хлопке бытового газа в многоквартирном доме на улице Молодежной в Барнауле. Женщина госпитализирована с ожогами 35% тела, семилетний ребенок после обследования в больнице отпущен домой. По факту ЧП СУСК начал проверку. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование. Также проверку начала краевая прокуратура.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
"Октябрьским межрайонным следственным отделом по городу Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной в Барнауле сотрудники ООО "Алейскмежрайгаз" выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты.
"Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью", - уточняют в СУСК.
Сейчас следователи выясняют, кто именно выполнял работы по обслуживанию газового оборудования.
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
 
Следственный комитет России (СК РФ)БарнаулПроисшествия
 
 
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