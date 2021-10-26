https://ria.ru/20211026/kvartira-1756257431.html

СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах

СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021

СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Врыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти либо по неосторожности жильцов, либо в результате оказания некачественных услуг по газоснабжению,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:54

2021-10-26T10:54

2021-10-26T12:54

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти либо по неосторожности жильцов, либо в результате оказания некачественных услуг по газоснабжению, сообщает пресс-служба СК."Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в понедельник вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Татарстан, 25/117.По данным СК, владелец жилища злоупотреблял спиртным и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, поставили металлическую заглушку.Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.Взрыв привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице. Заведено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20211026/vzryv-1756254761.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)