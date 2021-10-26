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СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах
СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах
Врыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти либо по неосторожности жильцов, либо в результате оказания некачественных услуг по газоснабжению,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:54
2021-10-26T12:54
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти либо по неосторожности жильцов, либо в результате оказания некачественных услуг по газоснабжению, сообщает пресс-служба СК."Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в понедельник вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Татарстан, 25/117.По данным СК, владелец жилища злоупотреблял спиртным и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, поставили металлическую заглушку.Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.Взрыв привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице. Заведено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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набережные челны
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
10:54 26.10.2021 (обновлено: 12:54 26.10.2021)
 
СК назвал возможные причины взрыва газа в доме в Набережных Челнах

СК рассматривает две возможные причины взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Врыв газа в пятиэтажке в Набережных Челнах мог произойти либо по неосторожности жильцов, либо в результате оказания некачественных услуг по газоснабжению, сообщает пресс-служба СК.
"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в понедельник вечером в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Татарстан, 25/117.
По данным СК, владелец жилища злоупотреблял спиртным и состоял на учете у врача-нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к плите, поставили металлическую заглушку.
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

Сотрудники коммунальной службы убирают дворовую территорию на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

После взрыва возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

Сотрудник Следственного комитета РФ в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.
Взрыв привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице. Заведено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 10:37
Очевидец рассказал о спасении детей после взрыва в доме в Набережных Челнах
 
ПроисшествияНабережные ЧелныВзрыв в доме в Набережных ЧелнахРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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