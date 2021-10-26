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"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 26.10.2021
"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах
В жилом доме в Набережных Челнах взорвался газ, есть погибшая и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:49
2021-10-26T15:34
фото
набережные челны
взрыв
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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В жилом доме в Набережных Челнах взорвался газ, есть погибшая и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, набережные челны, взрыв, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
12:49 26.10.2021 (обновлено: 15:34 26.10.2021)
 

"Глаза открыл — потолок передо мной": взрыв газа в Набережных Челнах

Читать ria.ru в
В жилом доме в Набережных Челнах взорвался газ, есть погибшая и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
1 из 12

Взрыв прогремел в квартире пятиэтажного жилого дома в понедельник вечером.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
2 из 12

Между четвертым и пятым этажами повреждены перекрытия, разрушено шесть квартир.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
3 из 12

Погибла девушка 1999 года рождения. Еще пять человек пострадали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
4 из 12

Среди пострадавших есть дети. Состояние подростка 2004 года рождения врачи оценивают как тяжелое и готовят к эвакуации, а его младшего брата перевели в Камский детский медцентр.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
5 из 12

"Старший сын был в спальне. Я был в зале. Жена с младшим были на кухне, чай пили. Это был хлопок, и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл — потолок передо мной", — рассказал о случившемся отец пострадавших детей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
6 из 12

Мужчина попытался пробраться в комнату к старшему сыну, но ему это не удалось.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
7 из 12

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

Вид на поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах из здания напротив
8 из 12

"В подъезде два верхних этажа напрочь снесло", — написал в соцсетях очевидец случившегося.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

Сотрудники коммунальной службы убирают дворовую территорию на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
9 из 12

Ударная волна ощущалась и в соседних домах. "По окнам отдало даже, мы испугались", — рассказала одна из жительниц. "Грохот — и дым повалил", — добавила другая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид

После взрыва возбудили уголовное дело.

Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
10 из 12

После взрыва возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Богодвид
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

Сотрудник Следственного комитета РФ в квартире, расположенной в соседнем подъезде дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв
11 из 12

Следствие рассматривает две версии: некачественные услуги по газоснабжению и неосторожные действия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах
12 из 12

Силовики провели обыски в управляющей и обслуживающей компаниях.

© РИА Новости / Максим Богодвид
 
ФотоНабережные ЧелныВзрывМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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