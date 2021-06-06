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В доме в Саратовской области взорвался газ
В доме в Саратовской области взорвался газ - РИА Новости, 06.06.2021
В доме в Саратовской области взорвался газ
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:02
2021-06-06T14:02
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона."Сегодня, 6 июня 2021 года, в одной из квартир, расположенной на первом этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, произошёл взрыв бытового газа. Из-за ЧП пострадал хозяин помещения 1978 года рождения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.На место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Антон Лукогорский, добавила она.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадавшему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.
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саратовская область, происшествия

В доме в Саратовской области взорвался газ

14:02 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
"Сегодня, 6 июня 2021 года, в одной из квартир, расположенной на первом этаже трехэтажного дома в микрорайоне Энгельс-1, произошёл взрыв бытового газа. Из-за ЧП пострадал хозяин помещения 1978 года рождения. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.
На место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Антон Лукогорский, добавила она.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, пострадавшему оторвало кисть руки, его в шоковом состоянии доставили в больницу.
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