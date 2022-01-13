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При взрыве газа в жилом доме на Сахалине пострадал один человек

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине пострадал один человек - РИА Новости, 13.01.2022

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине пострадал один человек

Взрыв газового бойлера произошел в одном из жилых домов села Троицкое на Сахалине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:38

2022-01-13T03:38

2022-01-13T06:25

происшествия

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Взрыв газового бойлера произошел в одном из жилых домов села Троицкое на Сахалине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.По сообщению ведомства, в ночь на четверг из-за скачка давления газа пожар синхронно возник в двух квартирах в двух домах села Троицкое Анивского района. В квартире по адресу ул. Невельская, 2 Г загорелась газовая колонка, из-за чего произошел пожар на площади 18 квадратных метров. В квартире по адресу Невельская, 4 взорвался газовый бойлер "с последующим возгоранием кухни на площади 9 кв. метров", рассказали в пресс-службе областного МЧС.По данным спасателей, из дома №4 эвакуировали 20 человек. Жительница одного из домов пострадала, ее увезли в больницу имени Анкудинова в Южно-Сахалинске.Отмечается, что на место происшествия выехала газовая служба. Специалисты отключили подачу газа во всех квартирах двух домов.“На данный момент работают специалисты газовой аварийной службы, которые устанавливают возможные причины происшествия и оперативная группа ГУ МЧС России по Сахалинской области”, - добавили в пресс-службе регионального ведомства.В пострадавшей квартире дома №4 выбило окна и двери. По словам очевидца, от взрывной волны у кого-то даже рухнул балкон.Кроме того, проверкой инцидента занялась областная прокуратура.“Прокуратурой Анивского района организована проверка по факту скачка давления газа в жилых домах по ул. Невельской в с. Троицкое Анивского района, в результате которого произошло возгорание и взрыв газового бойлера в одной из квартир”, - сообщили в пресс-службе ведомства.В ходе проверки специалисты дадут правовую оценку исполнению законодательства о газоснабжении. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара. "Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту пожара в п. Троицкое, в результате которого пострадала женщина, возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

https://ria.ru/20220111/vzryv-1767259646.html

https://ria.ru/20220111/vzryv-1767384028.html

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происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, россия