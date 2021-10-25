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В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв

В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021

В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв

В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:38

2021-10-25T17:38

2021-10-25T19:06

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.Всего спасатели вытащили и передали медикам семерых человек, двое из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести. Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажаВ МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.Предварительной причина взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены восемь квартир. Прокуратура начал проверку.Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах. "Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве. 2021-10-25T17:38 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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