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В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв
В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2021
В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв
В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:38
2021-10-25T17:38
2021-10-25T19:06
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. В жилом доме в Набережных Челнах взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС."В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.Всего спасатели вытащили и передали медикам семерых человек, двое из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести. Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажаВ МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.Предварительной причина взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены восемь квартир. Прокуратура начал проверку.Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196188_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_91c2102fc7b22c2260fc7808e111d2ec.jpg
Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
МЧС проверяет сообщение о взрыве в доме в Набережных Челнах.
"Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в городе Набережные Челны", — рассказали в ведомстве.
2021-10-25T17:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах, видео
КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости
. В жилом доме в Набережных Челнах
взрывом повредило два этажа, сообщили в МЧС
.
"В результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме на улице Татарстан повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", — сказал собеседник агентства.
Всего спасатели вытащили и передали медикам семерых человек, двое из них в тяжелом состоянии. Также среди спасенных ребенок 2010 года рождения, он в состоянии средней тяжести.
Из здания эвакуировали 32 жильца. Одного из них пришлось спускать по автолестнице с пятого этажа
В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже.
Предварительной причина взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены восемь квартир. Прокуратура начал проверку.
Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.