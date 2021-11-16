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При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей
При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей - РИА Новости, 16.11.2021
При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей
Четверо детей пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в чеченском Гудермесе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:34
2021-11-16T19:34
2021-11-16T19:43
происшествия
гудермес
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четверо детей пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в чеченском Гудермесе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При взрыве газа в частном жилом доме, по предварительным данным, пострадали четверо детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавшие дети госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.Представитель экстренных служб добавил, что взрыв произошел по улице Рашидова, дом 22. Пострадавшие дети в возрасте от 3 до 12 лет.
https://ria.ru/20210327/vzryv-1603073763.html
гудермес
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происшествия, гудермес, чеченская республика (чечня)
19:34 16.11.2021 (обновлено: 19:43 16.11.2021)
При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей
При взрыве газа в частном доме в Чечне пострадали четверо детей