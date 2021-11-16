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При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей

При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей - РИА Новости, 16.11.2021

При взрыве в частном доме в Чечне пострадали четверо детей

Четверо детей пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в чеченском Гудермесе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:34

2021-11-16T19:34

2021-11-16T19:43

происшествия

гудермес

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четверо детей пострадали при взрыве бытового газа в частном жилом доме в чеченском Гудермесе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При взрыве газа в частном жилом доме, по предварительным данным, пострадали четверо детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавшие дети госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.Представитель экстренных служб добавил, что взрыв произошел по улице Рашидова, дом 22. Пострадавшие дети в возрасте от 3 до 12 лет.

https://ria.ru/20210327/vzryv-1603073763.html

гудермес

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гудермес, чеченская республика (чечня)