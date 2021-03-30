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Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане

Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане

Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:05

2021-03-30T00:05

2021-03-30T04:46

россия

зеленодольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске в Татарстане, предварительно, обрушились семь квартир. По данным регионального минздрава, госпитализированы трое пострадавших, одна из них находится в тяжелом состоянии. МЧС России сообщало об одном погибшем мужчине и одной спасенной из-под завалов женщине."В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуировано 99 человек.

https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html

россия

зеленодольск

москва

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2021

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