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Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане
Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане
Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:05
2021-03-30T00:05
2021-03-30T04:46
россия
зеленодольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске в Татарстане, предварительно, обрушились семь квартир. По данным регионального минздрава, госпитализированы трое пострадавших, одна из них находится в тяжелом состоянии. МЧС России сообщало об одном погибшем мужчине и одной спасенной из-под завалов женщине."В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуировано 99 человек.
https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html
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россия, зеленодольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, происшествия