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Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане
Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане
Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:05
2021-03-30T04:46
россия
зеленодольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске в Татарстане, предварительно, обрушились семь квартир. По данным регионального минздрава, госпитализированы трое пострадавших, одна из них находится в тяжелом состоянии. МЧС России сообщало об одном погибшем мужчине и одной спасенной из-под завалов женщине."В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа", - сказал собеседник агентства.По его словам, эвакуировано 99 человек.
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россия, зеленодольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, происшествия

Экстренные службы назвали причины взрыва газа в доме в Татарстане

00:05 30.03.2021 (обновлено: 04:46 30.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Татарстане могли стать неисправность газового оборудования или утечка газа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Ранее сообщалось, что хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Зеленодольске в Татарстане, предварительно, обрушились семь квартир. По данным регионального минздрава, госпитализированы трое пострадавших, одна из них находится в тяжелом состоянии. МЧС России сообщало об одном погибшем мужчине и одной спасенной из-под завалов женщине.
"В качестве основных версий причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуировано 99 человек.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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РоссияЗеленодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваВзрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеПроисшествия
 
 
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