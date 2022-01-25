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В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа
В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа - РИА Новости, 25.01.2022
В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в деревне Старый Погост Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:43
2022-01-25T17:43
2022-01-25T18:34
происшествия
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в деревне Старый Погост Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по региону."Двадцать пятого января в деревне Старый Погост Калининского района Тверской области в жилом доме №25 произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение об этом поступило диспетчерскую ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 13.20.", - говорится в сообщении.Уточняется, что "пострадавших в ходе происшествия нет". Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир на втором этаже двухэтажного 16-квартирного дома, "хозяин квартиры с места происшествия скрылся".В помещении разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. Также повреждены межкомнатные перегородки и окна в соседней квартире. Горения на объекте нет. Причины произошедшего устанавливаются, отмечает ГУМЧС.Пять жильцов дома, которые находились в квартирах, покинули помещения самостоятельно. Вблизи дома разворачивается пункт обогрева, для временного размещения граждан подготовлен местный дом культуры, многие приняли решение "разместиться у родственников", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220111/vzryv-1767259646.html
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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
17:43 25.01.2022 (обновлено: 18:34 25.01.2022)
В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа
В Тверской области в многоквартирном доме взорвался газ, пострадавших нет