https://ria.ru/20220125/vzryv-1769480526.html

В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа

В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа - РИА Новости, 25.01.2022

В Тверской области в жилом доме произошел хлопок газа

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в деревне Старый Погост Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:43

2022-01-25T17:43

2022-01-25T18:34

происшествия

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в деревне Старый Погост Тверской области, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУМЧС по региону."Двадцать пятого января в деревне Старый Погост Калининского района Тверской области в жилом доме №25 произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение об этом поступило диспетчерскую ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области в 13.20.", - говорится в сообщении.Уточняется, что "пострадавших в ходе происшествия нет". Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир на втором этаже двухэтажного 16-квартирного дома, "хозяин квартиры с места происшествия скрылся".В помещении разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. Также повреждены межкомнатные перегородки и окна в соседней квартире. Горения на объекте нет. Причины произошедшего устанавливаются, отмечает ГУМЧС.Пять жильцов дома, которые находились в квартирах, покинули помещения самостоятельно. Вблизи дома разворачивается пункт обогрева, для временного размещения граждан подготовлен местный дом культуры, многие приняли решение "разместиться у родственников", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220111/vzryv-1767259646.html

https://ria.ru/20220125/khlopok-1769433007.html

тверская область

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происшествия, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия