https://ria.ru/20210909/khlopok-1749376491.html
В Марий-Эл из-за хлопка газа пострадали два человека
В Марий-Эл из-за хлопка газа пострадали два человека - РИА Новости, 09.09.2021
В Марий-Эл из-за хлопка газа пострадали два человека
Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Звениговском районе Марий-Эл, пострадавшие госпитализированы, сообщил РИА... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:11
2021-09-09T16:11
2021-09-09T16:12
происшествия
взрыв
ногинск
звениговский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика марий эл
жилье
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме в Звениговском районе Марий-Эл, пострадавшие госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Красногорский произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного панельного жилого дома", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП пострадали два человека, оба госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали.
https://ria.ru/20210909/telo-1749335429.html
ногинск
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происшествия, взрыв, ногинск, звениговский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика марий эл, жилье, взрыв газа в жилом доме в ногинске
16:11 09.09.2021 (обновлено: 16:12 09.09.2021)
В Марий-Эл из-за хлопка газа пострадали два человека
В Марий-Эл из-за хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном доме пострадали два человека