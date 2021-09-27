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Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир
Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир - РИА Новости, 27.09.2021
Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир
Не менее 15 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, для пострадавших жильцов развернут пункт... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:41
2021-09-27T17:41
2021-09-27T19:05
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее 15 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек."В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир", - сказал собеседник агентства.По его словам, дом оцеплен правоохранителями. На базе местной гостиницы развернут пункт временного размещения."В поврежденных квартирах зарегистрированы 35 человек, в том числе 6 детей", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, для технической оценки дома направлен мобильный комплекс "Струна-П".По данным властей края, пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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происшествия, ставропольский край
17:41 27.09.2021 (обновлено: 19:05 27.09.2021)
Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир
Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир, для жильцов развернули ПВР
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Не менее 15 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае
, для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек.
"В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дом оцеплен правоохранителями. На базе местной гостиницы развернут пункт временного размещения.
"В поврежденных квартирах зарегистрированы 35 человек, в том числе 6 детей", - добавил собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, для технической оценки дома направлен мобильный комплекс "Струна-П".
По данным властей края, пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.