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Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир

Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир - РИА Новости, 27.09.2021

Взрыв газа в пятиэтажке на Ставрополье повредил 15 квартир

Не менее 15 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, для пострадавших жильцов развернут пункт... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:41

2021-09-27T17:41

2021-09-27T19:05

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Не менее 15 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ставропольском крае, для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек."В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир", - сказал собеседник агентства.По его словам, дом оцеплен правоохранителями. На базе местной гостиницы развернут пункт временного размещения."В поврежденных квартирах зарегистрированы 35 человек, в том числе 6 детей", - добавил собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, для технической оценки дома направлен мобильный комплекс "Струна-П".По данным властей края, пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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ставропольский край

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2021

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происшествия, ставропольский край