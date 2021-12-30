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В Туапсе взорвался газ в жилом доме
В Туапсе взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 30.12.2021
В Туапсе взорвался газ в жилом доме
Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе, произошло возгорание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:42
2021-12-30T16:56
происшествия
туапсе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе, произошло возгорание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.
туапсе
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происшествия, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
16:42 30.12.2021 (обновлено: 16:56 30.12.2021)
 
В Туапсе взорвался газ в жилом доме

В Туапсе в жилом доме взорвался газ и начался пожар, пострадал один человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе, произошло возгорание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияТуапсеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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