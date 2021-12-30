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В Туапсе взорвался газ в жилом доме

В Туапсе взорвался газ в жилом доме - РИА Новости, 30.12.2021

В Туапсе взорвался газ в жилом доме

Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе, произошло возгорание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:42

2021-12-30T16:42

2021-12-30T16:56

происшествия

туапсе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе, произошло возгорание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

туапсе

краснодарский край

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происшествия, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край