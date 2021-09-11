https://ria.ru/20210911/poisk-1749625637.html
После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек
После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек - РИА Новости, 11.09.2021
После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек
Спасатели ищут под завалами разрушенного взрывом газа дома под Ельцом двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:02
2021-09-11T07:02
2021-09-11T09:20
происшествия
елец
взрыв газа в жилом доме под ельцом
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ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели ищут под завалами разрушенного взрывом газа дома под Ельцом двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Уже обнаружены тела двух погибших — женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали, они в состоянии средней степени тяжести.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживали. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0:52. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.В ликвидации последствий происшествия задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210911/dokumenty-1749625504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом
07:02 11.09.2021 (обновлено: 09:20 11.09.2021)
После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек
Спасатели ищут двух человек под завалами дома в поселке Солидарность, где взорвался газ
ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости.
Спасатели ищут под завалами разрушенного взрывом газа дома под Ельцом
двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Уже обнаружены тела двух погибших — женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали, они в состоянии средней степени тяжести.
Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживали. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.
Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0:52. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.
В ликвидации последствий происшествия задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.