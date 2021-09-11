https://ria.ru/20210911/poisk-1749625637.html

После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек

После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек - РИА Новости, 11.09.2021

После взрыва газа в доме под Ельцом продолжают искать двух человек

Спасатели ищут под завалами разрушенного взрывом газа дома под Ельцом двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T07:02

2021-09-11T07:02

2021-09-11T09:20

происшествия

елец

взрыв газа в жилом доме под ельцом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749623888_0:55:1041:640_1920x0_80_0_0_7e7506450582f07e0339c04957b9e650.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели ищут под завалами разрушенного взрывом газа дома под Ельцом двух человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Уже обнаружены тела двух погибших — женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали, они в состоянии средней степени тяжести.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживали. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0:52. После взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.В ликвидации последствий происшествия задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210911/dokumenty-1749625504.html

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, елец, взрыв газа в жилом доме под ельцом