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В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего

В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего - РИА Новости, 09.09.2021

В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске после взрыва газа тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:17

2021-09-09T13:17

2021-09-09T13:52

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске после взрыва газа тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ."В 13.13 извлечено тело девушки", - сказал собеседник агентства.Всего, по данным ведомства, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали.

ногинск

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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