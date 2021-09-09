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В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего - РИА Новости, 09.09.2021
В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске после взрыва газа тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:17
2021-09-09T13:52
происшествия
ногинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске после взрыва газа тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ."В 13.13 извлечено тело девушки", - сказал собеседник агентства.Всего, по данным ведомства, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали.
ногинск
московская область (подмосковье)
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске, московская область (подмосковье), россия
13:17 09.09.2021 (обновлено: 13:52 09.09.2021)
 
В Ногинске из-под завалов извлекли тело седьмого погибшего

В Ногинске после взрыва газа в доме из-под завалов вытащили тело седьмого погибшего

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске после взрыва газа тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
"В 13.13 извлечено тело девушки", - сказал собеседник агентства.
Всего, по данным ведомства, в результате взрыва газа в доме погибли семь человек, 15 пострадали.
"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
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© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : МЧС России

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

Многоквартирный жилой дом в Ногинске разрушенный в результате взрыва бытового газа
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
1 из 8

Взрыв газа в Ногинске повредил 24 квартиры.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

Жильцов дома — более 170 человек — эвакуировали. Для них развернут пункт временного размещения. Из-под завалов спасли троих пострадавших.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
3 из 8

Взрыв был такой силы, что в доме напротив повыбивало стекла и затряслась мебель, рассказывают очевидцы.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
4 из 8

Рухнувшие конструкции продолжают обследовать кинологи.

© Фото : МЧС России
5 из 8

У припаркованных поблизости машин сработала сигнализация, жильцы дома напротив сначала решили, что во дворе взорвался автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
7 из 8

Прокуратура Московской области начала проверку. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
8 из 8

Многоквартирный жилой дом в Ногинске, разрушенный в результате взрыва бытового газа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
 
ПроисшествияНогинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в жилом доме в НогинскеМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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