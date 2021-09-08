https://ria.ru/20210908/gaz-1749119793.html

"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске

"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

"Выбило стекла в доме напротив". Взрыв газа в Ногинске

Рано утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ. Обрушились конструкции трех этажей. Есть погибшие и пострадавшие. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:47

2021-09-08T10:47

2021-09-08T13:01

фото

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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Рано утром 8 сентября в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ. Обрушились конструкции трех этажей. Есть погибшие и пострадавшие.

ногинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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