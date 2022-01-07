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В жилом доме в Пензе прогремел взрыв, есть погибшие

В Пензе при взрыве газа в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2022

В жилом доме в Пензе прогремел взрыв, есть погибшие

В многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко на своей странице в Instagram. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:20

2022-01-07T10:20

2022-01-07T13:22

происшествия

пенза

олег мельниченко

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.Он уточнил, что в результате ЧП погибли два человека. "По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить", — написал Мельниченко.Глава региона прибыл на место происшествия для координации действий оперативного штаба. Он также распорядился создать эвакуационный пункт на базе школы № 53.

https://realty.ria.ru/20211228/magnitogorsk-1765831592.html

пенза

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происшествия, пенза, олег мельниченко