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В жилом доме в Пензе прогремел взрыв, есть погибшие
В Пензе при взрыве газа в жилом доме погибли два человека - РИА Новости, 07.01.2022
В жилом доме в Пензе прогремел взрыв, есть погибшие
В многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко на своей странице в Instagram. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:20
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происшествия
пенза
олег мельниченко
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.Он уточнил, что в результате ЧП погибли два человека. "По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить", — написал Мельниченко.Глава региона прибыл на место происшествия для координации действий оперативного штаба. Он также распорядился создать эвакуационный пункт на базе школы № 53.
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происшествия, пенза, олег мельниченко
10:20 07.01.2022 (обновлено: 13:22 07.01.2022)
 
В Пензе при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

В Пензе в многоквартирном доме произошел взрыв газа, погибли два человека

© Фото : СУСК России по Пензенской областиПоследствия возгорания в результате газового хлопка на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе
Последствия возгорания в результате газового хлопка на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : СУСК России по Пензенской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В многоквартирном доме на улице Мира в Пензе произошел взрыв газа. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что в результате ЧП погибли два человека. "По предварительным данным, конструктивных повреждений нет, но необходимо все проверить", — написал Мельниченко.
Глава региона прибыл на место происшествия для координации действий оперативного штаба. Он также распорядился создать эвакуационный пункт на базе школы № 53.
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ПроисшествияПензаОлег Мельниченко
 
 
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