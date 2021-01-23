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В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:09
2021-01-23T17:09
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Днем в субботу в частном доме на улице Осканова в селении Плиево произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было. Пострадавшие доставлены в больницу, причины произошедшего устанавливаются.
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республика ингушетия
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республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

17:09 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Днем в субботу в частном доме на улице Осканова в селении Плиево произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было. Пострадавшие доставлены в больницу, причины произошедшего устанавливаются.
 
Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
 
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