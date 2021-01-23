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В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:09

2021-01-23T17:09

2021-01-23T17:09

республика ингушетия

назрановский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Днем в субботу в частном доме на улице Осканова в селении Плиево произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было. Пострадавшие доставлены в больницу, причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

республика ингушетия

назрановский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрановский район, происшествия