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В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:09
2021-01-23T17:09
2021-01-23T17:09
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Днем в субботу в частном доме на улице Осканова в селении Плиево произошел взрыв газа. По предварительным данным, пострадали два человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что взрывом выбило стекла на кухне, пожара в доме не было. Пострадавшие доставлены в больницу, причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
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республика ингушетия, назрановский район, происшествия