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В Нижнем Новгороде жильцам эвакуированного дома разрешили вернуться домой
В Нижнем Новгороде жильцам эвакуированного дома разрешили вернуться домой - РИА Новости, 02.10.2021
В Нижнем Новгороде жильцам эвакуированного дома разрешили вернуться домой
Эвакуированным после хлопка газа жителям восьмого подъезда девятиэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:05
2021-10-02T21:16
происшествия
нижний новгород
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Эвакуированным после хлопка газа жителям восьмого подъезда девятиэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее сообщалось, что в свои квартиры разрешили вернуться жителям девятого подъезда."Жители эвакуированного подъезда №8 дома №18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе №58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники домоуправляющей компании начали подключать все коммуникации. "В подъезде, где произошел хлопок, не будет только газоснабжения. Домоуправляющей компании необходимо проверить работу вентиляционных каналов, после этого будет осуществлен пуск газа. Все остальные системы жизнеобеспечения в доме будут работать уже сегодня – горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.Он также напомнил, что жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, в свои жилища вернуться пока не смогут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй – размещены в гостинице.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома. Погибших нет, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.
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Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
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происшествия, нижний новгород, жилье, россия
21:05 02.10.2021 (обновлено: 21:16 02.10.2021)
 
В Нижнем Новгороде жильцам эвакуированного дома разрешили вернуться домой

В Нижнем Новгороде жильцам эвакуированного из-за ЧП дома разрешили вернуться домой

© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Эвакуированным после хлопка газа жителям восьмого подъезда девятиэтажки в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в свои квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее сообщалось, что в свои квартиры разрешили вернуться жителям девятого подъезда.
"Жители эвакуированного подъезда №8 дома №18 на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, которые находились в пункте временного размещения в школе №58, начали возвращаться в свои квартиры после завершения первичных контраварийных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники домоуправляющей компании начали подключать все коммуникации. "В подъезде, где произошел хлопок, не будет только газоснабжения. Домоуправляющей компании необходимо проверить работу вентиляционных каналов, после этого будет осуществлен пуск газа. Все остальные системы жизнеобеспечения в доме будут работать уже сегодня – горячее и холодное водоснабжение, отопление, электричество", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.
Он также напомнил, что жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, в свои жилища вернуться пока не смогут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй – размещены в гостинице.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома. Погибших нет, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.
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