https://ria.ru/20210301/vzryv-1599370574.html

На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме

На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ставропольском поселке Рыздвяный, 23 человека эвакуированы, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T05:49

2021-03-01T05:49

2021-03-01T05:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ставропольском поселке Рыздвяный, 23 человека эвакуированы, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что были выбиты стекла в квартире на четвертом этаже и повреждена входная дверь. Из 15 квартир эвакуированы 23 человека.Добавляется, что последствия происшествия ликвидируют 25 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210226/postradavshie-1599071202.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия