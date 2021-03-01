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На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме
На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ставропольском поселке Рыздвяный, 23 человека эвакуированы, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:49
2021-03-01T05:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ставропольском поселке Рыздвяный, 23 человека эвакуированы, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что были выбиты стекла в квартире на четвертом этаже и повреждена входная дверь. Из 15 квартир эвакуированы 23 человека.Добавляется, что последствия происшествия ликвидируют 25 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия

На Ставрополье произошел взрыв газа в многоквартирном доме

05:49 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной службы
Работник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ставропольском поселке Рыздвяный, 23 человека эвакуированы, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
"В 03.30 в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю от диспетчера ЕДДС Изобильненского городского округа поступила информация о том, что по адресу: Ставропольский край, поселок Рыздвяный, улица Новая, 10 в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок (предположительно газовоздушной смеси), пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были выбиты стекла в квартире на четвертом этаже и повреждена входная дверь. Из 15 квартир эвакуированы 23 человека.
Добавляется, что последствия происшествия ликвидируют 25 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
 
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