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В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа

В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 08.10.2021

В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа

Три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в ингушском поселке, они в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:44

2021-10-08T05:44

2021-10-08T09:39

происшествия

республика ингушетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в ингушском поселке, они в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, происшествие произошло в 03.00 мск в поселке Кантышево."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей. Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань", - сообщили в МЧС.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, пострадавшие дети - 2017, 2018 и 2021 годов рождения. К ликвидации последствий взрыва привлекались 38 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20211008/khlopok-1753606798.html

республика ингушетия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия