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В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 08.10.2021
В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
Три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в ингушском поселке, они в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T05:44
2021-10-08T05:44
2021-10-08T09:39
происшествия
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в ингушском поселке, они в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, происшествие произошло в 03.00 мск в поселке Кантышево."По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей. Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань", - сообщили в МЧС.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, пострадавшие дети - 2017, 2018 и 2021 годов рождения. К ликвидации последствий взрыва привлекались 38 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
05:44 08.10.2021 (обновлено: 09:39 08.10.2021)
В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
В поселке в Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа