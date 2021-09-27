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В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 27.09.2021

В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:16

2021-09-27T09:16

2021-09-27T09:16

происшествия

пензенская область

сердобск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном доме по адресу: улица Ленина, 247, поступило в ведомство в воскресенье в 20.30 мск."Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека - мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения. Пять человек спасено и пять человек эвакуировано", - сказали в пресс-службе журналистам.

https://ria.ru/20210925/gaz-1751738130.html

пензенская область

сердобск

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происшествия, пензенская область, сердобск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)