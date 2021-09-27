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В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме - РИА Новости, 27.09.2021
В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:16
2021-09-27T09:16
происшествия
пензенская область
сердобск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном доме по адресу: улица Ленина, 247, поступило в ведомство в воскресенье в 20.30 мск."Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека - мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения. Пять человек спасено и пять человек эвакуировано", - сказали в пресс-службе журналистам.
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, сердобск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:16 27.09.2021
 
В Пензенской области два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Пензенской области в жилом доме взорвался газ, два человека пострадали

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области, в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном доме по адресу: улица Ленина, 247, поступило в ведомство в воскресенье в 20.30 мск.
"Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров вследствие хлопка бытового газа. Разрушений нет, в квартире выбило стекла. Пострадали два человека - мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения. Пять человек спасено и пять человек эвакуировано", - сказали в пресс-службе журналистам.
Взрыв газа в жилом доме в Верхней Пышме под Екатеринбургом - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 07:12
В Свердловской области в жилом доме взорвался газ
 
ПроисшествияПензенская областьСердобскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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