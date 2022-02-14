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В жилом доме в Люберцах взорвался газ, есть пострадавшие
В жилом доме в Люберцах взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.02.2022
В жилом доме в Люберцах взорвался газ, есть пострадавшие
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:18
2022-02-14T23:51
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мособлгаз
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома номер 21 в 1-м Панковском проезде", — добавил собеседник агентства.В результате инцидента в квартире выбило окна, повреждена входная дверь.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мособлгаз", жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает. Хлопок произошел в 20:14 "в результате неосторожных действий жильца, находящегося в нетрезвом состоянии". Сотрудники компании выехали на место происшествия, квартиру отключили от газоснабжения.Пострадавшего госпитализировали, по факту инцидента началась доследственная проверка, добавила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Подмосковная прокуратура также начала проверку, ведомство оценит действия лиц, ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования, говорится в ее телеграм-канале.
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московская область (подмосковье)
люберцы
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мособлгаз, россия
21:18 14.02.2022 (обновлено: 23:51 14.02.2022)
 
В жилом доме в Люберцах взорвался газ, есть пострадавшие

Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в подмосковных Люберцах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома номер 21 в 1-м Панковском проезде", — добавил собеседник агентства.
В результате инцидента в квартире выбило окна, повреждена входная дверь.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мособлгаз", жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает. Хлопок произошел в 20:14 "в результате неосторожных действий жильца, находящегося в нетрезвом состоянии". Сотрудники компании выехали на место происшествия, квартиру отключили от газоснабжения.
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Пострадавшего госпитализировали, по факту инцидента началась доследственная проверка, добавила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Подмосковная прокуратура также начала проверку, ведомство оценит действия лиц, ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования, говорится в ее телеграм-канале.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МособлгазРоссия
 
 
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