https://ria.ru/20210909/noginsk-1749328028.html

В Ногинске из-под завалов извлекли тело шестого погибшего

В Ногинске из-под завалов извлекли тело шестого погибшего - РИА Новости, 09.09.2021

В Ногинске из-под завалов извлекли тело шестого погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске тело шестого погибшего при взрыве газа, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:39

2021-09-09T12:39

2021-09-09T13:22

происшествия

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Ногинске тело шестого погибшего при взрыве газа, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС."Это девушка, личность устанавливается", — сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах сообщили о семи жертвах ЧП, 15 человек пострадали.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый.Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В городе объявили трехдневный траур.

https://ria.ru/20210909/gaz-1749282387.html

ногинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ногинске