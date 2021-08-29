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СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ
СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ - РИА Новости, 29.08.2021
СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ
Следователи завели дело на собственника помещения в Дагестане, где в пятницу произошёл взрыв газа и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:20
2021-08-29T13:20
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 авг – РИА Новости. Следователи завели дело на собственника помещения в Дагестане, где в пятницу произошёл взрыв газа и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, в нежилом помещении на улице Новокаякентской в Махачкале подозреваемым были нарушены требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошёл взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы.По информации СУСК, проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские, медико-криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
13:20 29.08.2021
 
СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ

СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ и пострадали дети

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 29 авг – РИА Новости. Следователи завели дело на собственника помещения в Дагестане, где в пятницу произошёл взрыв газа и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в нежилом помещении на улице Новокаякентской в Махачкале подозреваемым были нарушены требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошёл взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Ботлихского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
По информации СУСК, проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские, медико-криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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