https://ria.ru/20210829/delo-1747724809.html

СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ

СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ - РИА Новости, 29.08.2021

СК завел дело на собственника помещения в Дагестане, где взорвался газ

Следователи завели дело на собственника помещения в Дагестане, где в пятницу произошёл взрыв газа и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:20

2021-08-29T13:20

2021-08-29T13:20

происшествия

махачкала

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 авг – РИА Новости. Следователи завели дело на собственника помещения в Дагестане, где в пятницу произошёл взрыв газа и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, в нежилом помещении на улице Новокаякентской в Махачкале подозреваемым были нарушены требования пожарной безопасности, из-за этого в помещении произошла утечка газа. Подростки во время игры бросили горящую петарду перед входными дверьми помещения, из-за чего произошёл взрыв газа. Дети 12 и 13 лет получили сильные ожоги и были госпитализированы.По информации СУСК, проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские, медико-криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210827/sud-1747574026.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, республика дагестан