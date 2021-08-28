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Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.08.2021
Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети находятся в тяжелом состоянии
Двое детей, пострадавших при взрыве газа в нежилом помещении в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:42
2021-08-28T11:42
2021-08-28T11:42
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 авг – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при взрыве газа в нежилом помещении в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава региона.По информации СУСК России по Дагестану, 27 августа примерно в 20.30 в нежилом помещении, расположенном по улице Новокаякентская города Махачкалы, произошел взрыв газа. Пострадали двое детей 12 и 13 лет, они доставлены в медицинское учреждение. Правоохранители проводят доследственную проверку."Мальчик 12 лет с ожогами 55% поверхности тела и второй мальчик 13 лет с ожогами 45% тела находятся на лечении в реанимации Ожогового центра РКБ. Состояние их расценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.По информации ведомства, детям проводится интенсивная терапия под наблюдением комбустиолога и реаниматолога.
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происшествия, махачкала, россия
Пострадавшие при взрыве газа в Махачкале дети находятся в тяжелом состоянии
Двое детей, пострадавших при взрыве газа в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии