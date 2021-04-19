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В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T22:09
2021-04-19T23:43
взрыв в жилом доме в нижегородской области
дальнеконстантиновский район
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По информации МЧС, пострадали семь человек.Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15.Один из пострадавших получил получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. "Предварительно, под завалом может находиться один ребенок", — сказал собеседник агентства. Власти подтвердили, что там могут быть люди.После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.Как заявил источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения развернутый на базе дома культуры.Кроме того, на место происшествия выехали следователи СУ СК Нижегородской области, а также замглавы региона Дмитрий Краснов.Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, дальнеконстантиновский район, нижегородская область, происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

22:09 19.04.2021 (обновлено: 23:43 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации МЧС, пострадали семь человек.
Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15.
Один из пострадавших получил получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Предварительно, под завалом может находиться один ребенок", — сказал собеседник агентства. Власти подтвердили, что там могут быть люди.
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После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.
Как заявил источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.
Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения развернутый на базе дома культуры.
Кроме того, на место происшествия выехали следователи СУ СК Нижегородской области, а также замглавы региона Дмитрий Краснов.
Прокуратура проводит проверку.
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Взрыв в жилом доме в Нижегородской областиДальнеконстантиновский районНижегородская областьПроисшествия
 
 
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