https://ria.ru/20210419/gaz-1729012619.html

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T22:09

2021-04-19T22:09

2021-04-19T23:43

взрыв в жилом доме в нижегородской области

дальнеконстантиновский район

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По информации МЧС, пострадали семь человек.Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки, в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, на улице Новоселова, дом 15.Один из пострадавших получил получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. "Предварительно, под завалом может находиться один ребенок", — сказал собеседник агентства. Власти подтвердили, что там могут быть люди.После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.Как заявил источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения развернутый на базе дома культуры.Кроме того, на место происшествия выехали следователи СУ СК Нижегородской области, а также замглавы региона Дмитрий Краснов.Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html

https://ria.ru/20210330/vzryvy-1603382911.html

дальнеконстантиновский район

нижегородская область

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, дальнеконстантиновский район, нижегородская область, происшествия