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Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое
Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое - РИА Новости, 07.08.2021
Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T14:04
2021-08-07T15:26
происшествия
общество
новый уренгой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое.На кадрах видна толпа людей, стоящих во дворе, а также машины МЧС.Другая запись, сделанная камерами наружного наблюдения, показывает момент взрыва: сильную вспышку, после которой окна здания резко выбивает.Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал 38-летний мужчина: его с ожогом кистей госпитализировали в больницу.Спасатели ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров. Жителей эвакуировали.
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Взрыв газа в жилом доме в Новом Уренгое. Кадры с места ЧП
Взрыв газа в жилом доме в Новом Уренгое. Кадры с места ЧП
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происшествия, общество, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:04 07.08.2021 (обновлено: 15:26 07.08.2021)
 
Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое

Очевидцы показали видео с места взрыва бытового газа в жилом доме в Новом Уренгое

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МОСКВА, 7 авг РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое.
На кадрах видна толпа людей, стоящих во дворе, а также машины МЧС.
Другая запись, сделанная камерами наружного наблюдения, показывает момент взрыва: сильную вспышку, после которой окна здания резко выбивает.
Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал 38-летний мужчина: его с ожогом кистей госпитализировали в больницу.
Спасатели ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров. Жителей эвакуировали.
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 08:25
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
 
ПроисшествияОбществоНовый УренгойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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