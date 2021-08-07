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Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое

Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое - РИА Новости, 07.08.2021

Опубликовано видео с места взрыва газа в Новом Уренгое

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое. РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T14:04

2021-08-07T14:04

2021-08-07T15:26

происшествия

общество

новый уренгой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Новом Уренгое.На кадрах видна толпа людей, стоящих во дворе, а также машины МЧС.Другая запись, сделанная камерами наружного наблюдения, показывает момент взрыва: сильную вспышку, после которой окна здания резко выбивает.Инцидент произошел в квартире на третьем этаже дома на улице Молодежной. По информации МЧС, в результате ЧП частично обрушились стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал 38-летний мужчина: его с ожогом кистей госпитализировали в больницу.Спасатели ликвидируют последствия пожара на площади 50 квадратных метров. Жителей эвакуировали.

https://ria.ru/20210801/tashkent-1743831909.html

новый уренгой

россия

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2021

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Взрыв газа в жилом доме в Новом Уренгое. Кадры с места ЧП Взрыв газа в жилом доме в Новом Уренгое. Кадры с места ЧП 2021-08-07T14:04 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, новый уренгой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия